Что делать, чтобы вещи после стирки не пахли плесенью

Наверное, каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с такой проблемой: сразу после стирки белье пахло не альпийскими лугами, а плесенью и затхлостью. По каким причинам это происходит? Что делать в такой ситуации? Читайте дальше, чтобы узнать ответ!

Неправильная стирка

Иногда причина неприятного запаха вещей сразу после стирки заключается в том, что барабан стиральной машины был перегружен, из-за чего вещи не прополоскались, а иногда белье просто долго лежало в машинке после завершения цикла стирки.

Устранить эту проблему несложно: достаточно взять салфетку из микрофибры, нанести на нее пару капель эфирного масла (лучше всего подходят антибактериальные, к примеру чайное дерево, герань, эвкалипт и лимон), а затем положить в барабан и запустить программу полоскания.

Но если запах плесени сопровождает вас всегда, возможно, проблема кроется в самой машинке!

Причины неприятного запаха из стиральной машины

Первая причина – ваша машинка далеко не новая. С течением времени в отсеке, предназначенном для средств для стирки, скапливаются грибок и слизь. Проблема усугубляется из-за того, что вы не ухаживаете за прибором, не протираете воду, не проветриваете машинку после стирки, надолго оставляете выстиранные вещи в барабане, а также используете чрезмерно много кондиционера для белья. При этом, отмечают эксперты, плесени не страшны температуры ниже 60 градусов.

Решение проблемы

Для начала внимательно изучите инструкцию к своей стиральной машине. Вероятно, у нее есть программа самоочищения. Достаточно добавить хлорный отбеливатель, а затем запустить эту программу. Если ваше устройство такой программы не имеет, просто запустите самый продолжительный цикл, установите самую высокую температуру и запустите устройство, предварительно добавив отбеливатель.

Когда температура достигла максимума, остановите цикл на час. Когда машинка начнет полоскание, добавьте в отсек для бытовой химии стакан белого уксуса. Такой простой способ поможет быстро победить плесень!