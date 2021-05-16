 

Что делать, чтобы вещи после стирки не пахли плесенью

16.05.2021, 14:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наверное, каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с такой проблемой: сразу после стирки белье пахло не альпийскими лугами, а плесенью и затхлостью. По каким причинам это происходит? Что делать в такой ситуации? Читайте дальше, чтобы узнать ответ!

Неправильная стирка

Иногда причина неприятного запаха вещей сразу после стирки заключается в том, что барабан стиральной машины был перегружен, из-за чего вещи не прополоскались, а иногда белье просто долго лежало в машинке после завершения цикла стирки.

Устранить эту проблему несложно: достаточно взять салфетку из микрофибры, нанести на нее пару капель эфирного масла (лучше всего подходят антибактериальные, к примеру чайное дерево, герань, эвкалипт и лимон), а затем положить в барабан и запустить программу полоскания.

Но если запах плесени сопровождает вас всегда, возможно, проблема кроется в самой машинке!

Причины неприятного запаха из стиральной машины

Первая причина – ваша машинка далеко не новая. С течением времени в отсеке, предназначенном для средств для стирки, скапливаются грибок и слизь. Проблема усугубляется из-за того, что вы не ухаживаете за прибором, не протираете воду, не проветриваете машинку после стирки, надолго оставляете выстиранные вещи в барабане, а также используете чрезмерно много кондиционера для белья. При этом, отмечают эксперты, плесени не страшны температуры ниже 60 градусов.

Решение проблемы

Для начала внимательно изучите инструкцию к своей стиральной машине. Вероятно, у нее есть программа самоочищения. Достаточно добавить хлорный отбеливатель, а затем запустить эту программу. Если ваше устройство такой программы не имеет, просто запустите самый продолжительный цикл, установите самую высокую температуру и запустите устройство, предварительно добавив отбеливатель.

Когда температура достигла максимума, остановите цикл на час. Когда машинка начнет полоскание, добавьте в отсек для бытовой химии стакан белого уксуса. Такой простой способ поможет быстро победить плесень!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Мнение: Ситуация новая, грабли старые

02.11 / Тайна мумии горы Сан-Педро

15.08 / Не йети и не гномы: Загадочные человечки ростом с 10-летнего ребенка

10.02 / Стало известно о планах Трампа после импичмента: Будет мстить

18.03 / В России хотят создать должность уполномоченного по правам пенсионеров

04.08 / Скандалы: Целевая аудитория

14.04 / “Прекрасного начала недели!” – “Девушка Бонда” Ольга Куриленко впечатлила поклонников соблазнительными формами

29.10 / Эксперт заявил о возможном влиянии западных спецслужб на Лукашенко

12.10 / Принц Гарри и Меган Маркл провели виртуальную встречу с правозащитницей Малалой Юсуфзай

02.04 / Дегтярёв призвал ссылать на галеры участников несогласованных акций протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика