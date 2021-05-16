 

Вопрос о создании кибервойск в Украине рассматривали на заседании СНБО в секретном режиме – Данилов

16.05.2021, 14:22, Новости дня
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Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в ходе программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслировалась на канале “Украина” и в YouTube-канале Shuster online.

“Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. И сегодня это решение, я могу сказать, единственное, что его поддержали все 21 член, присутствующий на заседании, единогласно. Я думаю, что в ближайшее времени… через, скажем так, короткий промежуток времени, будет указ президента об этом”, – сказал Данилов. 

По его словам, на заседании СНБО 14 мая рассматривали еще семь вопросов. Среди них – биологическая и кибербезопасность Украины, санкции и утверждение стратегии кибербезопасности страны на пять лет. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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