Вопрос о создании кибервойск в Украине рассматривали на заседании СНБО в секретном режиме – Данилов
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Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в ходе программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслировалась на канале “Украина” и в YouTube-канале Shuster online.
“Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. И сегодня это решение, я могу сказать, единственное, что его поддержали все 21 член, присутствующий на заседании, единогласно. Я думаю, что в ближайшее времени… через, скажем так, короткий промежуток времени, будет указ президента об этом”, – сказал Данилов.
По его словам, на заседании СНБО 14 мая рассматривали еще семь вопросов. Среди них – биологическая и кибербезопасность Украины, санкции и утверждение стратегии кибербезопасности страны на пять лет.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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