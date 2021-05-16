В СПЧ предупредили о последствиях введения смертной казни в России

Возвращение смертной казни в РФ ухудшит здоровье общества, нужно решать вопрос не при помощи насилия, необходимо установить, как снизить общую обстановку жестокости и агрессии, сообщил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод.

«Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом. Смертная казнь – это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие», – отметил РИА «Новости» член СПЧ.

Он добавил, что смертная казнь может затронуть многих невиновных, поскольку у российского правосудия есть проблемы. «Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений», – указал Брод.

Член Совета добавил, что необходимо заниматься предотвращением тяжких преступлений, этим должны заниматься психологи в школах и вузах, также нужно усилить охрану этих учреждений.

Важно регламентировать оборот оружия, поскольку, по словам Брода, все справки на его получение сейчас покупаются. «Ну и также думать над тем, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии в обществе, потому что для подростков и молодых людей конфликт, силовое решение проблемы, убийство стало единственным выходом. Это говорит о том, что нравственное здоровье общества внушает большую тревогу. Скорее это нездоровье общества», – заключил он.

Ранее журналист Владимир Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД выступил за введение смертной казни, но только в «ряде исключительных случаев», например, когда речь идет о наказании за убийство детей.

Между тем журналист Владимир Познер заявил газете ВЗГЛЯД, что смертная казнь ни в одной стране не приводила к сокращению преступности. По его словам, казнь можно рассматривать только как форму мести.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. В обществе также зазвучали призывы ввести смертную казнь. За ее возвращение выступил продюсер и композитор Максим Фадеев, комментируя на стрельбу в казанской школе.