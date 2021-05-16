Старообрядцев привлекли к обучению спецназа

Таежных старообрядцев попросили помочь в обучении бойцов спецназа, жители труднодоступных мест помогут военнослужащим научиться выживать экстремальных условиях, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», – рассказал Шойгу телеканалу «Звезда».

Он пояснил, что министерство открыло специальные центры, в которых учат не просто выживать в тайге и других суровых условиях, но и налаживать нормальный быт.

«Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», – рассказал глава ведомства.