Росавтодор пообещал улучшить транспортную коммуникацию с Крымом

Движение по мосту через Керченский пролив было открыто три года назад, теперь основным направлением является реконструкция старых и строительство новых дорог для улучшения эффективности транспортной коммуникации с Крымом, сообщил врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

«Теперь для нас приоритетным направлением является реконструкция старых и строительство новых дорог: трассы А-289 Краснодар – Славянск на Кубани – Темрюк и А-290 Новороссийск – Керчь. Это обеспечит эффективную транспортную коммуникацию полуострова с Краснодаром, Анапой, Новороссийском и Черноморским побережьем в направлении Геленджика, Туапсе и Сочи», – цитирует его РИА «Новости».

Новиков уверен, что открытие автомобильного движения по Крымскому мосту дало старт развитию транспортной инфраструктуры в регионе.

«Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет, особенно в летний период», – рассказал он.

Крымский мост – самый длинный в РФ (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.