 

Новые правила в мессенджере WhatsApp действуют со вчерашнего дня

16.05.2021, 13:38, Новости дня
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Судя по всему, долгоиграющая процедура с отсрочками внедрения новых правил для пользователей, за которой все мы наблюдали в течение многих месяцев, подошла к своему завершению. WhatsApp все-таки объявил о начале действия новых требований со вчерашнего дня.

Напомним, что об обновлении пользовательского соглашения на данном ресурсе впервые стало известно еще в начале января текущего года. поначалу требование принять его привело к массовым возмущениям. WhatsApp даже потерял значительную часть аудитории, поскольку пользователи стали уходить на другие мессенджеры.

Но черт оказался не так страшен, как его малевали. Теперь переход осуществлен и, судя по всему, он больше не представляется такой уж существенной проблемой, как об этом говорили ранее.



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