 

“Бежать за юностью, задрав штаны, больше необязательно”. Гребенщиков заявил, что жизнь начинается после 65 лет

16.05.2021, 13:30, Новости дня
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“Многие борются за то, чтобы подольше оставаться молодыми. По точному слову [советского поэта Сергея] Есенина, “задирают штаны и бегут за комсомолом”. Это часто приводит к конфузу: джентльмен, поступающий так, как правило, выглядит жалко и смешно. Однако у меня хорошие новости: бежать за юностью, задрав штаны, больше необязательно. Скажу напротив: жизнь начинается после 65-ти. Не зря в одной старинной песне сказано: “Кто весел – тот стар. А кто мрачен – тот юн”, – подчеркнул музыкант.

По его словам, в этом возрасте проблемы предыдущей жизни перестают иметь значение.

“Когда все ярлыки и условности, благодаря которым общество держало тебя на поводке, перестают что-либо значить и становятся тем, чем они изначально были – условной договоренностью, на которую ты согласился еще в детстве, чтобы не остаться одному и быть принятым в обществе, они исчезают, и теперь остаться одному представляется великим удовольствием”, – считает Гребенщиков.

Он написал, что в этом состоянии приходит сила и ясность.

https://www.facebook.com/grebenshikov/posts/339597867527408

Контекст:

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Он является основателем группы “Аквариум”. Он создал ее вместе со своим другом Анатолием Гуницким летом 1972 года. За годы существования коллектива музыканты выпустили около 50 музыкальных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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