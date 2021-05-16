“Чувства только укрепились”. Сумская во второй раз вышла замуж за своего супруга

Пара организовала торжественную церемонию по случаю серебряной свадьбы. Вместе Сумская и Борисюк 30 лет, а расписались 25 лет назад.

“Именно я инициатор нашей первой свадьбы и нашей серебряной свадьбы тоже”, – сказала актриса.

Сумская на свадьбе была в длинном белом платье и фате. Кольца для пары вынесла дочь Борисюка и Сумской Анна. Старшая дочь актрисы Антонина Паперная, живущая в России, не приехала.

Журналисты отметили, что среди гостей не было сестры Натальи Сумской.

На свадьбу Сумской и Борисюка пришли певец Гарик Кричевский, телеведущий Илья Ноябрев и актер Владимир Горянский с женами. На церемонии также присутствовал бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах с супругой Мариной.

6 мая 2021 года Сумская и Борисюк отметили 25-летие свадьбы, об этом актриса написала в Instagram.

“Как быстро пролетело время. Чувства только укрепились, а воспоминания трогают душу. Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы!”, – отметила актриса.

Она выставила фотографию в день первой свадьбы, которая состоялась в 1996 году.

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Контекст:

Сумская – обладательница званий “Заслуженная артистка Украины”, “Народная артистка Украины”, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Сумская и Борисюк воспитывают дочь Анну (2002).

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

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