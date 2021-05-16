 

В Совфеде назвали цель создания Единой платформы управления данным

16.05.2021, 13:28, Новости дня
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Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что Единая информационная платформа управления данными позволит всем региональным структурам «использовать информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью».

Как отметил сенатор, при переезде в другой регион у россиян часто возникают трудности с оформлением документов на получение услуг, которыми они пользовались до смены места жительства. По его словам, эта проблема также касается и юридических лиц. И новая платформа позволит их разрешить, информирует RT.

«Все это настолько громоздко… Для того чтобы происходил обмен данными в режиме цифровых возможностей, эта система, безусловно, будет играть большую роль с точки зрения оперативности в решении вопросов», – заключил он.

Ранее правительство утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными, которая объединит информацию из множества государственных систем. Платформа должна заработать до конца года.



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