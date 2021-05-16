В Совфеде назвали цель создания Единой платформы управления данным

Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что Единая информационная платформа управления данными позволит всем региональным структурам «использовать информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью».

Как отметил сенатор, при переезде в другой регион у россиян часто возникают трудности с оформлением документов на получение услуг, которыми они пользовались до смены места жительства. По его словам, эта проблема также касается и юридических лиц. И новая платформа позволит их разрешить, информирует RT.

«Все это настолько громоздко… Для того чтобы происходил обмен данными в режиме цифровых возможностей, эта система, безусловно, будет играть большую роль с точки зрения оперативности в решении вопросов», – заключил он.

Ранее правительство утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными, которая объединит информацию из множества государственных систем. Платформа должна заработать до конца года.