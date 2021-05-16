 

Посол Израиля в РФ назвал операцию в секторе Газа борьбой с террором

16.05.2021, 13:28, Новости дня
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Операция ВВС Израиля в секторе Газа продолжится для уничтожения «инфраструктуры террора», сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

«Это война с террором. Обстрелы из Газы продолжаются все время, выпущено больше двух тысяч ракет, все время идут обстрелы, почти во всех южных точках Израиля, до Тель-Авива. И это жизнь – каждый раз надо прятаться в бомбоубежище, потом выходить и продолжать жизнь. Но к этому нельзя привыкать», – цитирует его слова РИА «Новости».

Он добавил, что «пока вся инфраструктура террора не будет уничтожена, нет смысла заканчивать операцию, потому что пройдет год, два, три – неважно, и все снова повторится».

«Мы не можем себе позволить, чтобы это повторялось, чтобы нашу страну держали в заложниках, и мы сделаем все, чтобы это искоренить», – заключил посол.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Такж сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).



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