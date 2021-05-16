На Украине отец избил своих детей раскаленной кочергой

В Хмельницкой области Украины мужчина раскалил кочергу в печи и нанес ей несколько ударов своим детям. Восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка получили ожоги ягодиц, ног и спины. Всего в семье было пятеро детей, всех их забрали у отца на время разбирательства.

По данным РенТВ, всего в семье воспитывается пятеро детей, всех их забрали у отца на время разбирательства.

«Следователи выяснили, что таким образом отец наказал детей за непослушание. В результате такого «воспитательного» процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины. Все пятеро детей воспитывались в семье, по решению специальной комиссии изъяты у родителей и находятся в больнице», – заявили в полиции.

Украинцу вменяют сразу две статьи УК: «Пытки» и «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Суд удовлетворил его заключение под стражу.

Ранее в американском городе Финикс женщина пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей. Полицейские выехали в квартиру и обнаружили тела девятилетней девочки и семилетнего мальчика.