 

На Украине отец избил своих детей раскаленной кочергой

16.05.2021, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Хмельницкой области Украины мужчина раскалил кочергу в печи и нанес ей несколько ударов своим детям. Восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка получили ожоги ягодиц, ног и спины. Всего в семье было пятеро детей, всех их забрали у отца на время разбирательства.

По данным РенТВ, всего в семье воспитывается пятеро детей, всех их забрали у отца на время разбирательства.

«Следователи выяснили, что таким образом отец наказал детей за непослушание. В результате такого «воспитательного» процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины. Все пятеро детей воспитывались в семье, по решению специальной комиссии изъяты у родителей и находятся в больнице», – заявили в полиции.

Украинцу вменяют сразу две статьи УК: «Пытки» и «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Суд удовлетворил его заключение под стражу.

Ранее в американском городе Финикс женщина пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей. Полицейские выехали в квартиру и обнаружили тела девятилетней девочки и семилетнего мальчика.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / “Обстановка повышенной угрозы”. Министерство безопасности США опасается беспорядков в ближайшие недели

02.10 / Автомобильный мост обрушился на юге Франции

02.03 / “В жесткой форме с хорошими намерениями”. Пайфер рассказал, как Байден готов подталкивать Украину к реформам

23.02 / В Одессе женщина выбросила кота с 10-го этажа, а потом добила ножом

05.07 / Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

17.10 / Алиев открестился от планов перенесения боев на территорию Армении

29.04 / Эксперты опасаются, что в Индии за время пандемии было уже более полумиллиарда случаев COVID-19

10.03 / В МВД назвали обоснованным применение силы на акциях в поддержку Навального в Москве

30.09 / Из Google Play удалили 17 приложений

29.03 / Победитель “Голосу країни” госпитализирован вслед за заразившейся коронавирусом матерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика