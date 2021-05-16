 

France 2 – COVID-19 добрался до Эвереста — власти Непала не хотят терять прибыль с альпинистов

16.05.2021, 13:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В базовом лагере на Эвересте подтвердили уже 35 случаев заболевания коронавирусом — больных эвакуировали в столицу Непала на вертолётах, передаёт France 2. Теперь все экспедиции соблюдают строгие ограничительные меры, а власти пока не собираются закрывать «крышу мира» на карантин и срывать туристический сезон.

Коронавирус дошёл уже до «крыши мира». За последние дни из базового лагеря Эвереста на высоте 3500 метров в непальскую столицу эвакуировали по крайней мере 35 заражённых человек.

ЛУКАС ФУРТЕНБАХ, руководитель экспедиций в компании Furtendach Adventures: Когда прогуливаешься по базовому лагерю, можно услышать, как в некоторых палатках кашляют люди. Они больны, это точно. И бригада врачей подтвердила, что у многих температура.

Для борьбы с распространяющейся эпидемией скалолазы и шерпы теперь соблюдают в горах ограничительные меры. Перед входом в палатки установили таблички «Входить запрещено», а экспедиционные группы больше не смешиваются друг с другом.

ФРАНСУА ТРУЙЕ, французский альпинист: У нас особенно строгие инструкции: не выходить за пределы по крайней мере своей экспедиции как нам, клиентам, так и шерпам. У нас очень строгие меры предосторожности: мы должны обязательно носить маски, когда нам надо пересечь базовый лагерь.

Первый случай заболевания коронавирусом у подножия Эвереста выявили у этого норвежца. Его в срочном порядке эвакуировали на борту вертолёта. Теперь он поправился и осознаёт, что на высоте 5 тысяч метров последствия заболевания могут быть катастрофическими.

ЭРЛЕНД НЕСС, норвежский альпинист, первый заболевший коронавирусом в базовом лагере: COVID-19 поражает лёгкие, так что, когда в воздухе мало кислорода, возникает ещё больше проблем. Вам действительно трудно дышать.

Правительство Непала пока отказывается обсуждать вспышку заболевания и не запрещает приезжать туристам. Восхождение на Эверест каждый год приносит стране более 3 миллионов долларов.

Дата выхода в эфир 13 мая 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Решение о “новогоднем локдауне” не принято – Офис президента Украины

02.04 / Партия “За майбутнє” попросила президента и ЦИК остановить “беспредел” в 87-м округе

02.07 / Белому дому пришлось оправдываться из-за слов Трампа о лозунгах чернокожих

18.08 / Уникальный суперкар на базе Dodge Viper продают в США

16.11 / Лещенко оценил использование мата артистами на сцене

01.11 / В Киеве сообщили о минировании моста Патона

29.07 / Суд приговорил экс-главу РАО по делу о мошенничестве на 780 млн рублей

28.09 / Не гарантируя мирную передачу власти, Трамп попирает один из фундаментальных принципов демократии в США

05.07 / К ЕГЭ привлекли нейросеть

04.11 / Эпидемиолог назвал новый симптом коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика