France 2 – COVID-19 добрался до Эвереста — власти Непала не хотят терять прибыль с альпинистов

В базовом лагере на Эвересте подтвердили уже 35 случаев заболевания коронавирусом — больных эвакуировали в столицу Непала на вертолётах, передаёт France 2. Теперь все экспедиции соблюдают строгие ограничительные меры, а власти пока не собираются закрывать «крышу мира» на карантин и срывать туристический сезон.

Коронавирус дошёл уже до «крыши мира». За последние дни из базового лагеря Эвереста на высоте 3500 метров в непальскую столицу эвакуировали по крайней мере 35 заражённых человек.

ЛУКАС ФУРТЕНБАХ, руководитель экспедиций в компании Furtendach Adventures: Когда прогуливаешься по базовому лагерю, можно услышать, как в некоторых палатках кашляют люди. Они больны, это точно. И бригада врачей подтвердила, что у многих температура.

Для борьбы с распространяющейся эпидемией скалолазы и шерпы теперь соблюдают в горах ограничительные меры. Перед входом в палатки установили таблички «Входить запрещено», а экспедиционные группы больше не смешиваются друг с другом.

ФРАНСУА ТРУЙЕ, французский альпинист: У нас особенно строгие инструкции: не выходить за пределы по крайней мере своей экспедиции — как нам, клиентам, так и шерпам. У нас очень строгие меры предосторожности: мы должны обязательно носить маски, когда нам надо пересечь базовый лагерь.

Первый случай заболевания коронавирусом у подножия Эвереста выявили у этого норвежца. Его в срочном порядке эвакуировали на борту вертолёта. Теперь он поправился и осознаёт, что на высоте 5 тысяч метров последствия заболевания могут быть катастрофическими.

ЭРЛЕНД НЕСС, норвежский альпинист, первый заболевший коронавирусом в базовом лагере: COVID-19 поражает лёгкие, так что, когда в воздухе мало кислорода, возникает ещё больше проблем. Вам действительно трудно дышать.

Правительство Непала пока отказывается обсуждать вспышку заболевания и не запрещает приезжать туристам. Восхождение на Эверест каждый год приносит стране более 3 миллионов долларов.

Дата выхода в эфир 13 мая 2021 года.