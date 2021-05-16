 

Bild – в Брюсселе крайне медленно отреагировали на обострение израильско-палестинского конфликта

16.05.2021, 13:16, Новости дня
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишь в минувшую пятницу отреагировала на обострение израильско-палестинского конфликта, осудив ракетные атаки по израильской территории, пишет Bild. По мнению немецкого политика Эльмара Брока, тот факт, что ЕС так долго не комментировал происходящее на Ближнем Востоке, является «постыдным».


Reuters

На Израиль совершаются ракетные атаки, возле немецких синагог и израильских посольств в Испании и на Мальте вспыхивают беспорядки, пишет Bild:  а что делают в ЕС?

Как отмечает издание, до вечера минувшей пятницы от Брюсселя исходило лишь грозное молчание. По поводу инцидентов не высказались ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни глава Евросовета Шарль Мишель. Лишь вечером в пятницу фон дер Ляйен написала у себя в Twitter, что «очень обеспокоена ситуацией в Израиле и в Газе». Кроме того, политик осудила удары ХАМАС по израильской территории и призвала к защите мирных граждан по обе стороны конфликта. Также в политических кругах Брюсселя отметили, что не хотели бы усложнять текущие переговоры о прекращении огня односторонними оценками конфликта.

По словам депутата от немецкой партии ХДС Эльмара Брока «постыдно, что Еврокомиссия и Евросовет так долго не делали заявлений по поводу террористических атак на Израиль и антисемитских беспорядков в странах ЕС». По мнению политика, это показатель того, что ЕС «недееспособен, когда речь идёт о том, чтобы вовремя отреагировать». 



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