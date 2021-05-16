 

CNN – Гарри и Меган в Музее мадам Тюссо «переселили» к звёздам Голливуда

16.05.2021, 13:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лондонский музей восковых фигур мадам Тюссо переместил принца Гарри и Меган Маркл в зал с голливудскими актёрами и другими знаменитостями, пишет CNN. В пресс-релизе такой шаг объяснили желанием отразить новое положение пары в составе британской королевской семьи и их решение переехать из Виндзора в Калифорнию, оставив официальные обязанности.


Reuters

Восковые копии принца Гарри и Меган Маркл в Музее мадам Тюссо в Лондоне начнут новую главу своей жизни среди голливудской элиты — совсем как их реальные прототипы, пишет CNN.

Как рассказывает издание, в 2020 году после решения герцогов Сассекских отказаться от своих королевских обязанностей их статуи убрали из компании Елизаветы II и других родственников голубых кровей. «Являясь одними из самых популярных и любимых фигур, они, несомненно, останутся важным элементом Музея мадам Тюссо в Лондоне, в то время как мы наблюдаем, что их ждёт в следующей главе», — завил тогда генеральный менеджер музея Стив Дэвис.

Теперь, спустя больше года, в музее объявили, что статуи Гарри и Меган получат новый, более гламурный постоянный дом в зоне для звёзд. В пресс-релизе говорится, что такой шаг отражает «их решение сменить Фрогмор (дом Сассекских в Виндзоре. — ИноТВ) на Голливуд» и принять «новую роль в составе королевской семьи». Когда после перерыва на карантин выставка скульптур снова откроет двери, посетители смогут найти младшего сына принцессы Дианы и его жену среди их друзей в реальной жизни: Приянки Чопры, Виктории и Дэвида Бэкхем, Джорджа Клуни, а также голливудских актёров — Брэда Питта, Дуэйна Джонсона и Николь Кидман.

Также сотрудники музея показали новые образы восковой четы — голубое облегающее платье и синий костюм. Как предполагает CNN, создатели вдохновлялись вирусной фотографией, которая появилась незадолго до того, как герцог и герцогиня объявили в марте прошлого года об отказе от статуса старших членов королевской семьи. В начале пандемии COVID-19 пара перебралась Калифорнию — родной штат Меган Маркл, а затем купила особняк в городе Монтесито, где их соседями стали знаменитости.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Нацсовет проверит телеканал “НАШ” после эфира с представителем боевиков “ЛНР”

03.12 / Снимавший умершую девушку стример доставлен в СК

12.09 / Мясников объяснил необходимость радоваться росту числа заболевших коронавирусом

23.08 / Лукашенко пообещал силовикам «разобраться» с оппозицией

21.01 / Правительство Киргизии ушло в отставку

20.03 / Генконсульство вмешалось в ситуацию с избитой гражданином Турции россиянкой

09.12 / Полицейские задержаны в Москве за вымогательство с угрозой возбудить дела о наркотиках

28.04 / США продолжают поддерживать Минские соглашения – Госдеп

23.01 / Суд в Харькове арестовал и четвертого подозреваемого в деле о смерти 15 человек во время пожара

04.08 / На Украине призвали русскоговорящих «паковать манатки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика