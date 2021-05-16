Четверть молодых людей вообще не хотят жениться: поздняя карьера и другие причины этого явления

Вступление в брак – это очень серьезный и ответственный шаг в жизни влюбленных друг в друга людей. Однако на сегодняшний день четверть молодых людей желания жениться не испытывают вовсе. Так получилось, что всего лишь за несколько десятилетий восприятие брака молодым поколением сильно изменилось. В чем же причины?

Ситуация изменилась

Итак, несколько десятилетий назад для людей было вполне естественно жениться в молодом возрасте, вскоре после того как они достигали совершеннолетия. Сегодня большинство родителей, вероятно, будут обеспокоены тем фактом, что их только что окончивший школу ребенок организует свадьбу, поскольку не только мир, но и взгляды людей сильно изменились.

Согласно недавним статистическим данным, лишь четверть женщин выходят замуж до 30 лет. Остальные замуж не выходят вообще. Аналогичные цифры и для мужчин, поскольку большинство даже слышать о браке не хотят.

Штамп в паспорте не нужен

Оказывается, многие люди считают, что штамп в паспорте не только ничего не добавляет к отношениям между двумя людьми, но и может вызвать серьезные проблемы, если кто-то все равно к этому не готов или чувствует, что отношения могут быть несерьезными.

В любом случае, когда дело доходит до выбора спутника жизни, подрастающее поколение уделяет этому вопросу больше внимания. По некоторым статистическим данным, сейчас молодые люди гораздо более тщательно решают, хотят ли они вступить в брак. И если да, то с кем.

Отчасти это означает знакомство и длительные свидания, прежде чем они начнут серьезные отношения. Пройдут годы, прежде чем они почувствуют, что определенно хотят вступить в брак, – как минимум, около пяти лет.

Финансовые моменты

Стоит ли отмечать, что молодежь хочет большей безопасности и в финансовом отношении. Большинство современных молодых людей долго учится и поздно начинает строить свою карьеру. В среднем, после 30 лет. Только тогда они и могут позволить себе свадьбу в финансовом отношении.

Сама свадьба сейчас стоит особенно дорого для пар. Из-за этого многие люди могут подумать, что сэкономленную сумму лучше потратить на организацию своего будущего, а не на торжество.

Более того, сегодня все больше и больше молодых женщин считают независимость важной как в финансовом, так и во всех других отношениях. И у них нет необходимости в создании семьи официально. Если все хорошо и так, то хорошо будет и дальше. Зачастую, когда стороны достигают подходящего момента для свадьбы, многие не хотят отказываться от свободы, которую они строили для себя годами.

Отчасти из-за этого брачные контракты, возможно, сейчас стали настолько популярными. В них точно указано, кто каким имуществом владеет в браке и кому оно достанется в случае возможного развода.

Примеры родителей

Более того, опросы также указывают на то, что парень или девушка видели в детстве, глядя на родителей. Те, кто видел ссоры, приведшие к несчастливому браку или разводу взрослых, в конце концов, не смогут поверить в счастливый брак.

Кстати, некоторые семейные пары десятками лет живут счастливо. Но… В последнее время количество разводов среди пожилых людей старше 50 лет растет, что может заставить многих задуматься, нужно ли это вообще?