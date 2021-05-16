 

Мини-юбки – нестареющая классика: как создать актуальный образ

16.05.2021, 12:36, Разное
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Какой предмет гардероба способен наилучшим образом продемонстрировать красоту стройных ножек? Конечно же, это мини-юбка! А если вы не умеете их правильно носить, берите пример с известных женщин прошлого века и современности.

Так, на главном фото статьи можно долго рассматривать наряды других икон 60-70-х годов прошлого века: Дайаны Росс, Синди Бердсонг и Мэри Уилсон. Участницы одного из самых успешных американских музыкальных коллективов The Supremes знали толк в моде и стиле!

Шарлотта Рэмплинг

Икона 60-х годов умела сочетать принты, фактуры и декоративные элементы. Полоска, клетка и эдвардианский воротник с рюшами в одном наряде? Почему бы и нет!

Ли Радзивилл

Классическая простота и стиль в одном образе. То, что было модным в 60-х годах, можно носить и сейчас. Свободный топ с высоким воротником? Отлично. Экстремально короткая клетчатая юбка со складками? Дайте две! Образ дополнят часы и обувь на каблуке.

Рианна

Белый тотал-лук – это дерзко и привлекательно. Рианна сочетает крошечную мини-юбку с объемным джемпером. Завершают образ белые босоножки со шнуровкой. Вам не кажется, что ее ноги стали выглядеть еще длиннее?

Приянка Чопра

Индийская актриса, модель и певица знает, как оставаться в тренде. Белую льняную мини-юбку на высокой талии с поясом она носит в сочетании с желтой шелковой рубашкой. Сделать образ истинно летним помогли белые босоножки на невысоком каблуке, соломенная шляпа и небольшая сумочка в тон. Ну и куда же без аксессуаров: тонкого браслета, часов и солнцезащитных очков.

Хлоя Севиньи

У актрисы получился небанальный образ в стиле парижского шика. Сочетание белого верха и черного низа – нестареющая классика. Добавить стиля и завершить лук помогли аксессуары: черный берет, сумка на длинном ремне-цепочке, солнцезащитные очки с золотистой оправой и удобная обувь, в которой можно гулять хоть весь день и не устать.



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