 

Эксперт: Мы должны вкладывать максимум средств в экомодернизацию, и прежде всего – поступления от эконалога

16.05.2021, 12:34, Новости дня
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“Если цель – улучшить качество, то нужно лечить причину. А причиной является в части промышленных выбросов немодернизированность предприятий. И вот за это нужно бороться и туда нужно направлять по максимуму средства, ресурсы, поддержки – и частные, и государственные. И нужно максимально работать над этим вопросом. Я призываю всех целью себе ставить вот это – улучшение экологической ситуации в Украине за счет модернизации нашей промышленности”, – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня поступления от экологического налога распределяются между разными бюджетами и их не используют по назначению.

“45% от выбросов в атмосферу и водные объекты, размещения отходов идут в общий фонд государственного бюджета – это Минфин. То есть все вот это – Минфин. Минфин распределяет эти деньги и потом принимает решение, кому их выделить. Через Министерство экологии и другие органы исполнительной власти, но это все – Минфин. Дальше 30% идет в областной бюджет, а 25% идет в местные бюджеты”, – сообщил Антипов.

Эксперт убежден, что деньги от эконалога необходимо аккумулировать в одном фонде и применять на мероприятия по защите окружающей среды.

Контекст:

Верховная Рада 16 февраля провалила голосование и отправила на доработку законопроект №4167 “О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения”.

Законопроект нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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