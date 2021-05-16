“Любовь прошла, но осталась дружба, уважение и благодарность”. Андре Тан объявил о разводе

“Мы расстаемся друзьями и сильно уважаем друг друга. Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красотку дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в изобилии, в кризисах и в штиле”, – написал Тан.

Он назвал Харченко своим компасом на протяжении всех лет, поблагодарил за безграничную веру и то, что оберегала семью от журналистов, а также поддерживала “сумасшедшие идеи”.

“Любовь прошла у нас обоих, но осталась дружба, уважение и благодарность”, – заявил дизайрен.

https://www.facebook.com/andre.tan.71/posts/10224589634824125

Харченко также написала 16 мая пост о разводе в Instagram.

“Мы построили классный бизнес и сеть с трех до 52 магазинов ATAn, родили очень красивую дочку, пережили с тобой два банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной. Я даже не знаю, как назвать мою позицию в нашем бизнесе – иногда я была HRом, иногда финансовым аудитором, иногда кризис-менеджером, иногда PR- директором”, – отметила она.

Харченко поблагодарила Тана за все.

“Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться”, подчеркнула она.

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Публикация от Алина Харечко (@alina_kharechko)

Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.

Андре Тан женат на Алине Харечко. Она – основательница бренда домашней одежды Home Wings. Пара воспитывает дочь Софию (2015).

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