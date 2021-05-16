В Украине начали вакцинировать от коронавируса граждан, записавшихся в лист ожидания в “Дії”

Как рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в первый день вакцинировали людей из возрастной категории 65+.

“Сегодня количество людей старше 65 лет из письма ожидания – 30 888, из них уже провакцинировалось 3263”, – сказал Ляшко ближе к вечеру 15 мая.

12 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие выходные пройдет внеочередная вакцинация людей, которые записывались через портал или приложение “Дія”. Ляшко объяснил, что в приоритете будут граждане старше 65 лет, так как страна не имеет достаточного количества вакцин, чтобы привить всех записавшихся в лист ожидания.

Всего в лист ожидания по состоянию на 16 мая записались 556 117 украинцев, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Пока в Украину завезли около 2,2 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Степанов утверждает, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

За сутки 15 мая в Украине вакцинировали 6164 человека, из них первую дозу получили 3425 граждан. С начала кампании по иммунизации как минимум одну дозу получили более чем 939 тыс. украинцев, завершили вакцинацию (получили две дозы) 17 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

По данным Госстата, на 1 января 2021 года население Украины – более 41 млн 588 тыс. человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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