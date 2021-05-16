“Как быстро летит время”. Кличко опубликовал фото со старшим сыном

“Сегодня Егору 21. Как быстро летит время. Горжусь сыном”, – написал городского голова столицы.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2945260885692445

Подписчики Кличко поздравили его и сына в комментариях.

“Дай бог, чтобы Украина также гордилась Егором, как вами”, – написал Александр Рудыка.

Егор-Даниэль Кличко не ведет публичную деятельность в соцсетях. У него есть профиль в Facebook, который скрыт от подписчиков, об этом писала “Страна” 4 декабря 2020 года.

“Последняя активность Егора в соцсетях была замечена почти четыре года назад. В конце января 2017 года он сообщил, что его укусил за руку аллигатор. Тогда мы выяснили, что Кличко-младший работает волонтером в заповеднике рядом с Майами”, – отметило издание.

Контекст:

В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года.

—