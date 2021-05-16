Грузия за год увеличила продажи вина в Россию

Грузия за первые четыре месяца этого года продала в Россию 17 млн. 197 тыс. 84 бутылок вина, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Россия лидирует в списке стран-импортеров грузинского вина, информирует Национальное агентства вина министерства сельского хозяйства Грузии.

На втором месте – Украина (3 млн. 342 тыс. 951, рост – 9%), на третьем месте – Польша (1 млн. 841 тыс. 192, рост – 2%). Всего с января по апрель Грузия продала в 55 стран более 28 млн. бутылок вина, это на 15% больше, чем в первые четыре месяца прошлого года. Доход составил 65 миллионов долларов (рост – 7%).

Между Грузией и Россией после войны-2008 нет дипломатических отношений, но активно развиваются экономические и гуманитарные связи.