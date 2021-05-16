В Госдуме отреагировали на выдвинутые ЕС принципы ведения дел с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией «очередным политическим словоблудием».

Ранее комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. Принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде».

«Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?», –цитирует РИА «Новости» депутата.

Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что «мы ответим зеркально». «Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека – пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года», – добавил он.

Напомним, 30 апреля РФ объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.