Мнение: А разговоров-то было!

Мощный ответ зловредному Западу под названием «Список недружественных стран» оказался известным мемом, где на картине «Бахус и Ариадна» Гвидо Рени Ариадне вложили в уста фразу «Хоспади, а разговоров-то было!»

МИД пару недель закатывал глаза, допускал утечки с добрым десятков кандидатов на звание недружественной страны, намекал на ужасные последствия присвоения статуса… В итоге куцый список из двух пунктов и совершенно неподъемная санкция — запрет на найм на работу в посольские учреждения граждан РФ. Да и то — чехам и здесь сделали послабление.

Вот-ей-богу, лучше бы запретили открывать счета в каком-нибудь чувашском «Объединенном банке Республики» – выглядело бы солиднее.

И это ведь люди работали не покладая рук, получали за это жалованье, домой не уходили, жену-детей буквально бросили на время подготовки важнейшего документа. А на выходе — мемная картинка.

И вот так ведь во всём.

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