Мнение: Навального посадили, а его борцы… отдыхают!



Блин, это такая ржака – я могу об этом писать вечно! Лешку закрыли, пухляш Волков слил всю его паству, остатки зондер-команды просят бабла у хомяков, чисто по понятиям дочь Алекшки поедет получать за папу премию, а в это время….

Нет, ну серьезно, откуда вы беретесь, не братья по не разуму? Вот, нам пишут в ТГ-канале "Товарищ Майор":

Глава томского «штаба Навального» Ксения Фадеева неоднократно заявляла, что главным в её деятельности является защита прав граждан. А главным в людях является доброта и честность. Как раз это мы сейчас и наблюдаем. Сперва Ксения всех позвала на митинг 21 апреля, не пришла на него сама. Оправдалась, что не является организатором протестного мероприятия в поддержку Навального (очень странно). Потом посмотрела как её коллегам назначили арест, и в самое подходящее время поехала отдыхать на Алтай вместе со своим давним знакомым Антоном Тимофеевым. Несмотря на то, что у Антона жена и двое детей, свой отдых он предпочитает проводить вместе со своей возлюбленной – Ксенией. Вот она какая – прекрасная Россия будущего!

И я не буду говорить, правда это или нет – но не удивлюсь, если да! Потому что, примеров этого прекрасного поведения Алешкиных братьев по разуму – 100500.

1) Навальный разгрузил придурков на срока, пообещав когда-то по 10 000 ЕВРО молодым дегенератам.

2) Еще во время Болотной – эти "лидеры протеста" – тупо слили протест, свалив на НГ на острова, пока народ реально бухтел!

3) Я до сих пор знаю людей, кто реально считает, что Алешу отравили и не видит НИКАКИХ проблем в том, что ЛИДЕР ПРОТЕСТА РОССИИ (бггг) – был ЛИЧНЫМ ГОСТЕМ МЕРКЕЛЬ и жрал в три горла, пардон, пил в три горла, баварское за счет немецких пенсионеров!

Ну и у них правда клейма ставить негде. И об этом я тоже писал.

Мать вашу, что такое – комфортный протест? Ленин жил в шалаше, сидел в кутузке, боролся, книги, бл, писал! У меня, кстати, сейчас в чулане есть полное (почти) собрание его сочинений – плохие люди просто выбросить хотели. Может даже почитаю когда-нибудь.

А что сделали – эти? Вот этот Штаб Навального в Томске? А, ну, да, симпатишная барышня стала депутатом местным. Даже завидую.

Вот мне не один раз уже предлагали идти в депутаты. Знаете, почему я отказываюсь? Помимо того, что сожрут? Ну, если я туда пойду работать, а не за корочками?

ПОТОМУ ЧТО ЭТО ДЕЛО! ЭТО ЛЮДИ! ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Когда-то я работал на казахском ТВ местном и реально озадачился проблемами людей. И три недели не мог выловить местного чиновника, который меня динамил.

Но потом я попал за открытую встречу с местным мэром и он пошел мне на встречу. Правда, еще через неделю кончились мои каникулы и я поехал обратно в Томск.

Однако, люди на меня надеялись, звонили, уточняли – мне верили и я не мог их подвести.

А эти волшебные – им же откровенно похрен!

Что значит, она не организатор – а кто, бл? Что значит, я не приду в третий раз – иначе посадят? А хомячье, что ты подстрекаешь – ему можно срок поднять? Его не жалко?

Ой, ребята, я правда не понимаю – когда в России кончятся спонсоры этих вот борцов? Не в смысле денег, а в смысле – загубленных ими жизней, судеб, карьер?

Хотя прогресс есть, не поспоришь.

Ну, а бонусом для вас наш новый ролик на канале "Спорим, врут?" – по мне один из лучших за последнее время.

Вот ссылка, если не открывается: https://www.youtube.com/watch?v=OL6-P3G69ME

Счастья вам!

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