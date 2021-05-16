 

Мнение: Надо было приехать на метро, а не на Maybach…

16.05.2021, 11:58, Разное
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— Если бы Гавриил Абрамович Юшваев знал, во что обернется парковка его Maybach у входа в башню «Око», на юбилей Дмитрия Борисовича Павлова он поехал бы на метро… (отсюда).

Эти слова произнес один из участников судебного процесса, услышав вердикт присяжных, что два бывших члена клуба боевых искусств «Скорпион» Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов виновны и не заслуживают снисхождения…

А виновны они в том, что 17 ноября 2017 года привезли своего щефа, милиардера Гавриила Юшваева в Москва-сити, на юбилей авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова. И припарковали юшваевский Maybach у в входа в башню «ОКО». А когда охрана Павлова попросила убрать Maybach, охрана Юшваева начала быковать. Перебранка переросла в потасовку, потасовка – в перестрелку. В результате которой один человек был убит, а  шестеро получили ранения….

Если бы Юшваев приехал на юбилей Павлова на метро, не было бы ни перестрелки, ни уголовного дела…   Экс-чемпион мира по кикбоксингу Магомед Исмаилов по прозвищю  Мага Кобра не отправился бы на долгие годы в колонию, а другие участники перестрелки не были бы сейчас в международном розыске… Так или не так?

На снимках: Москва-сити и  начальник охраны Юшваева, чемпион мира  Магомед Исмаилов.   Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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