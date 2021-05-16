Формально, но красиво: как одеваться в офис, чтобы выглядеть и элегантно, и моложе (советы и примеры)

Офисная мода в наши дни – это нечто больше, чем черная юбка-карандаш и белая блуза. Да и от серых брючных костюмов уже все устали. Почему бы не перенести атрибуты современной моды в офис? Это позволит вам выделиться из толпы “сереньких” коллег и значительно омолодит ваш внешний облик. Рассмотрим лучшие комбинации делового стиля-2021.

Черные брюки и атласная блуза оверсайз

Эффектным строгий образ из черных облегающих брюк и изумрудной блузы оверсайз делают детали. Обозначьте линию талии, закатайте рукава, подберите неброское ожерелье. Ваш деловой комплект сразу приобретет чуть более неформальный вид.

Удлиненный жилет

Современные офисные наряды могут не иметь отличий со своими предшественниками по цветовой комбинации или фактуре. Но они могут иметь отличия по силуэту. Просто наденьте вместо пиджака к брюкам и рубашке серый удлиненный жилет без застежек. Две вертикальные линии позволят вам зрительно вытянуть силуэт и стать стройнее.

Джинсы вместо брюк

Если в вашем гардеробе есть голубой пиджак, смело надевайте к нему в пару укороченные джинсы в тон. Дополнит образ простая белая футболка и белые кроссовки. Кстати, в этом комплекте вы можете оправляться как на работу, так и на случайную прогулку.

Брюки с завышенной талией

Бежевые укороченные брюки с завышенной талией эффектно смотрятся с нюдовыми лодочками. Вместо блузы предлагаем вам надеть под пиджак минималистичный белый топ – еще один признак нашего времени.

Полосатые брюки палаццо

Широкие, расклешенные от бедра брюки палаццо подойдут всем обладательницам пышных форм. Особенно если подобрать модель с вертикальной полоской. В таких элегантных брюках можно смело отправляться в офис жарким летним днем.

Белый верх и темный низ

Сторонники традиционного сочетания белого верха и черного низа могут ликовать. Декоративные пуговицы на брюках и оригинальная отделка на блузе сделают деловой образ нескучным.

Немного желтого

В жаркие дни женщины предпочитают ходить на работу в белых брюках прямого кроя. Ваш образ будет смотреться свежо и актуально, если вы наденете топ горчичного цвета и желтый блейзер.

Сочетание черного и коричневого

Стилисты в наши дни обожают миксовать черный и коричневый. А еще эксперты предлагают смешивать различные фактуры. Например, трикотаж и шелк.