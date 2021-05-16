 

SpaceX запустила еще 52 спутника Starlink

16.05.2021, 11:38, Новости дня
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Запуск прошел в 18.56 по времени Восточного побережья США (1.56 по Киеву 16 мая) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

“Это были восьмой запуск и посадка этой первой ступени ракеты Falcon 9”, – сообщили в компании.

ВИДЕОВидео: SpaceX / YouTube

Первая ступень уже приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, сообщается в Twitter SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/7QzVxkCuI4

— SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021

52 спутника Starlink развернуты на орбите, отметили в SpaceX.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz

— SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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