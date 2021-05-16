Разумков в День семьи показал жену и детей
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“Вы – самое ценное, что у меня есть. Люблю безгранично! С Международным днем семьи!” – написал спикер ВР.
Фото, размещенное Разумковым, черно-белое. Семья сидит на диване, один из мальчиков обнимает отца, а второй находится у матери на коленях.
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Подписчики пожелали Разумкову и его семье счастья.
“Приятно смотреть на вашу счастливую семью”, – написала в комментариях lianayaroslavtseva.
23 апреля Разумков поздравил жену с днем рождения.
“Уже больше 17 лет мы вместе празднуем твой день рождения! Спасибо тебе за все эти годы!”, – написал он.
Разумков в октябе 2020 года в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман сказал, что если у него появятся признаки звездной болезни, ее подкорректируют жена и мать, украинская актриса Наталья Кудря.
Контекст:
Разумков занимает должность председателя Верховной Рады Украины с августа 2019 года. Он стал 14-м спикером парламента, набрав рекордное количество голосов во время голосования – за него проголосовало 382 депутата.
Жена Разумкова – дочь бывшего мэра Николаева Владимира Чайки. Пара воспитывает двоих сыновей – Александра и Алексея.
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