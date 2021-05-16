 

Азербайджан начал учения с участием 15 тыс. военных

16.05.2021, 11:36, Новости дня
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Вооруженные силы Азербайджана начали учения с участием 15 тыс. военных, основное внимание уделено приведению в боевую готовность и перегруппировке войск, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

По данным оборонного ведомства, в маневрах, которые проходят под руководством министра обороны, задействовано до 15 тыс. военных, до 300 единиц танков и другой бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения, передает ТАСС.

«В учениях основное внимание уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск <…>, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения», – уточнили в ведомстве. Кроме того, в ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска «выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов».

Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и РФ Ара Айвазян и Сергей Лавров.

ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.

В пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.



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