 

Мурашко призвал россиян вакцинироваться

16.05.2021, 11:36, Новости дня
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1» призвал россиян прививаться от коронавируса, а не ждать третьей волны пандемии.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», – цитирует его ТАСС.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения.

В конце апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что говорить сейчас о начале третьей волны коронавируса в РФ абсолютно неверно, ситуация в стране стабильна. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сегодня ситуация с коронавирусом в РФ достаточно стабильна, однако это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать.



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