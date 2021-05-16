Мнение: Выразили готовность сотрудничать

Вчера истек срок для Твиттера удалить все то, что требовал удалить Роскомнадзор.

По итогам удаления должно быть принято решение о том, что будут делать дальше с Твиттером в России.

Филиал твиттера в России уже заявил, что он выполнил требования.

Twitter объявил о выполнении требований по удалению запрещенного в России контента.

В четверг 13 мая по инициативе Twitter состоялась встреча его представителей с руководством Роскомнадзора. Администрация соцсети пообещала в приоритетном порядке удалять или блокировать противоправную информацию, рассказали в надзорном ведомстве.

"После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)", – говорится на сайте Роскомнадзора.

На сайте Роскомнадзора также говорится, что после 15 мая будет принято решение о продлении действующих или принятии новых мер против американской соцсети.

Роскомнадзор в конце прошлого месяца объявил, что администрация Twitter удалила или заблокировала 60 процентов запрещённых материалов. По версии регулятора в свободном доступе остаётся более тысячи. Напомним, Роскомнадзор замедляет работу Twitter больше двух месяцев.

https://www.securitylab.ru/news/520123.php – цинк

Скорее всего уже завтра узнаем, продолжится ли "торможение".

При этом, вся эта возня вокруг неудаления требуемого контента, никак не решает вопрос с произвольной цензурой российских СМИ.

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