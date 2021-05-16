Проблёвка за 2 миллиарда – Личное мнение

Довольно бледная актриса Юлия Пересильд, играющая также довольно бледно, пакует чемоданы, чтобы лететь на МКС. Там будут снимать великое и большое кино.

По словам космонавта Корниенко, полёт будет стоить 2 миллиарда рублей. Именно в эту сумму он оценил 10-дневное пребывание на станции Пересильд с режиссёром.



Фото: Соцсети

«Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней?»

Спорить с профессионалами довольно сложно. Раз он сказал — блевать, значит будут блевать.

Получается проблёвка за 2 миллиарда.

Актриса из Пскова Пересильд очень известна. Нет, ролей её я навскидку просто так не вспомню, зато у неё есть две дочери от 69-летнего режиссёра Учителя, который, как уверяет Википедия, до сих пор женат не на Юле.

Впрочем, личная жизнь — это личная жизнь. Может даже с Абрамовичем жить, нам-то какое дело?

Гораздо важнее новость о том, что США исследуют Марс, а вслед за ними на днях на поверхность Красной планеты опустились китайцы.

Мы не вторые. И даже не третьи, потому что, чтобы стать третьими, нужно всё-таки оказаться на Марсе. У нас же — какой, к чёрту Марс? — Юля Пересильд летит в космос для фильма. Снять его на Земле — правда жизни не позволяет, наверное.

Режиссёр фильма «Вызов» известен своей работой над фильмом «Текст», в котором Асмус теребила сосочки. Мне даже страшно представить, зачем отправляют Юлию на МКС — чтобы что? Чтобы тоже снять сиськи, но уже в невесомости?

Космодром Восточный до сих пор не достроен. Летаем на Союзах, которым полвека. Америка впереди на 13 миллиардов световых лет — посмотрите снимки Хаббла, они подошли к границе Вселенной! Китай обогнал нас на 55 миллионов километров — именно столько составляет минимальное расстояние от Земли до Марса.

Зато мы отправляем в космос бледную Юлю. Как Незнайку на Луну, примерно с тем же смыслом.

Нет, я, конечно, желаю всем добра и света. Юле — проблеваться, режиссёру Текста — хороших сцен.

Тому же, кто придумал проплатить наши деньги на такую феерическую чушню, хочется пожелать хоть немного стыда и совести.

К чему это я? Хотели бы посмотреть на любовь в невесомости?

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