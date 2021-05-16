Мнение: 12 древнейших изображений Иисуса Христа

Каковы древнейшие изображения Иисуса Христа в мировом (европейском) искусстве? Стало мне как-то интересно. Списки, найденные в сети, меня не удовлетворили (1) (2) (3) (4), поскольку они на самом деле являются просто надерганными картинками из вики-статьи Depictions of Christ. Так что, засучив рукава, пришлось составить самостоятельно. Итог оказался крайне любопытным.

Мои принципы составления списка: точную хронологию, за давностью лет, установить невозможно. Какая катакомбная фреска древнее – никто не знает. Поэтому я решила не брать много катакомбных фресок одного столетия (а ранних "Иисусов" больше всего именно в этой технике), а взять разные техники, и от каждой выбрать по объекту.

Граффити

(ок. 200 года (?), конец I века – конец III века)

Один из бесспорных пунктов в списке древнейших изображений Христа — т.н. "Граффити Алексамена", выцарапанная в одном из римских зданий эпохи Севера. Это карикатура, предположительно высмеивающая христиан и изображающая Иисуса в виде животного.

Надпись на этом "рисунке на заборе" гласит "Алексаменос поклоняется [своему] богу".

Граффити выставлено в одном из римских музеев.

Фреска

(ок. 232 года)

Еще одно произведение искусства, которому в литературе отдают титул одного из древнейших. Фреска на сюжет "Воскрешение Лазаря" была обнаружена при раскопках церкви в Дура-Европос (Сирия), знаменитой тем, что она является самой ранней идентифицированной христианской домашней церковью (ранее обычный жилой дом, преобразованный в небольшой храм в 1-й половине III века).

Воскрешенный Лазарь – это человек, который встал и несет свою кровать. Иисус – выше.



Эта фреска была найдена при раскопках в 1928-37 годах и ныне выставлена в Йельском университете, откуда была экспедиция.

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Впрочем, изображений Христа в технике фрески в различных сценках достаточно много в римских катакомбах, в том числе из того же III века, что в примере выше. И я не знаю, на каком основании, при такой расплывчатой датировке, их считают более поздними, чем предыдущую.

Вот эту сцену с проповедующим Христом (в образе философа в тоге) из римских катакомб Домитиллы в одном месте датируют IV веком, а в другом пишут, что это аж II век.

Из тех же катакомб Домитиллы происходит одно из древнейших изображений Христа в образе Доброго пастыря.

Пишут, что это III век. В данном случае (как и во всех остальных в этом списке) точно сказать, что это самое древнее – невозможно, никто точные годы создания не подписывал.

Тут надо напомнить, что в первый период после появления христианства верующие испытывали большие идеологические проблемы с изображением Христа, поскольку считалось, что изобразить его и невозможно, и запрещено. Это поначалу обходили использованием символов и античных аналогий: силуэта рыбы, фигур Орфея или Криофора (несущего жертвенного агнца, так ранее изображали бога Гермеса).

Если же говорить о привычном нам образе бородатого Христа, то одним из самых ранних, видимо, является эта катакомбная роспись – из катакомб Коммодиллы, конец IV века. Такая иконография (вместо молодого безбородого пухлощекого юнца, каким Христа изображали раньше) сложилась, быть может, под воздействием образов античных философов, которые по традиции были бородаты.

Мозаика

(ок. 250 года)

Древнейшим уцелевшим мозаичным изображением Христа является, видимо, "Христос Sol Invictus" (он же бог Гелиос), найденная в Мавзолее М (гробнице Юлиев) ватиканского некрополя под Базиликой Святого Петра в Риме.

Эта гробница была обнаружена в 1574 году, когда рабочие случайно пробили потолок во время ремонта пола в Базилике.

Рельеф

(ок. 275 года)

Рельефов с изображением Христа, трактованного по-античному, в III веке создавалось уже достаточно. Вот один из первых уцелевших: саркофаг 270-275х годов, находящийся в римской церкви Санта-Мария-Антиква.

Здесь к Христу относятся два правых изображения: Добрый Пастырь, и с краю — сцена Крещения, в которой Христос маленького роста (два сюжета с противоположной стороны – история Ионы).



Статуя

(III век)

Видимо, одним из древнейших изображений Иисуса Христа в круглой скульптуре (т.е. не в рельефе, а в той, что можно обойти), является "Добрый Пастырь" из Музеев Ватикана, разрабатывающий ту же древнюю языческую тему, о которой шла речь выше.

Однако, несмотря на то, что это одна из самых известных статуй на эту тему, отдать ей пальму первенства мне мешает "мелочь": на сайте музея написано, что первоначально это была не отдельная статуя, а тоже рельеф саркофага, которую обособили в XVIII веке!

Тот саркофаг выглядел, очевидно, примерно так, только работа была тоньше.



Тем не менее, в эти последние века античности перед падением Рима можно найти и другие статуи Христа,

Например, вот этот "Сидящий Христос" из Чивита Латина (c.350-375, Museo Nazionale Romano—Palazzo Massimo alle Terme, Rome), выведенный в образе античного философа, молодого, прекрасного (как корейский айдол) и безбородого.

Но вскоре отдельные статуи вообще исчезнут, т.к. слишком сильно они будут ассоциироваться с поганым язычеством. В Византии их вообще не возникнут, а в Западной Европе они вернутся и станут нормой только в районе XII века.

Монета

(450 год)

Самым первым примером проникновения Христа на монету считается византийский солид 450 года, выпущенный в честь бракосочетания Пульхерии (актуальной обладательницы титула императора после смерти брата Феодосия II), с Маркианом, который и стал следующим императором. У новобрачных не было отца, вести к венцу их было некому, и поэтому на реверсе пару благославлял стоявший между (и над) ними Христос. Сохранился один экземпляр такой монеты, в Глазго.

Христос – это центральный персонаж на правой стороне монеты, он благославляет жениха и невесту. Подробно о загадках иконографии монет мы говорили тут.

Икона

(середина VI века)

Бесспорно, древнейшей уцелевшей иконой Христа является энкаустическая работа, сохранившаяся в Монастыре св. Екатерины на Синае. Она изображает Христа как Пантократора, и это уже совершенно классический образ. Других икон той эпохи не сохранилось из-за иконоборчества и слишком проблемного региона вокруг.

Миниатюра

(VI век)

Книги сохраняются еще хуже. Древнейшие уцелевшие иллюминированные (с картинками) манусрипты со Священным Писанием относятся к VI веку (без картинок есть и более ранние). Тут у нас несколько соискателей титула "древнейший" в номинации.

"Евангелие Августина" (Augustine Gospels), хранящееся в Кембридже — древнейшая иллюминированная рукопись евангелий на латыни. В ней сохранилась всего пара миниатюр (другие вырваны). Одна из уцелевших показывает череду узнаваемых сценок из жизни Христа, из Страстного цикла.

Более конкретно, 586 годом датируется уже сирийский манускрипт — Евангелие Рабулы (Библиотека Лауренциана, Флоренция), где, в частности, находится, как пишут, древнейшая миниатюра конкретно со сценой Распятия Христова.

Основываясь на стиле, серединой VI века датируют греческий "Синопский кодекс" (Национальная библиотека Франции, Париж). Изображения Христа там тоже есть.

Вот сцена с чудесным исцелением слепого.

Крупней:

Декоративно-прикладное искусство

(VI век)

Пишут, что Христос есть на каких-то геммах и камеях III века, но найти мне их не удалось. Взамен предложу вам более известный артефакт, т.н. "Крест Юстина II" (в сокровищнице Базилики св. Петра в Риме).

Это один из древнейших реликвариев с частицами Истинного креста, найденного св. Еленой при раскопках на Голгофе. Но для нас важно, что на этом распятии (опять-таки одном из древнейших образцов жанра "распятий"), использованы изображения Иисуса Христа. Причем и как Агнца, и как Человека. Примерно тогда Уерковь наконец разрешила Христа нормально изображать, с этим связано появление его образа на распятиях, которые в итоге станут стандартом.

На лицевой стороне креста лишь посвятительные надписи от дарителей и драгоценные камни.



То, что нам нужно – на обороте. Фигуры расположены в медальонах, напоминающих монеты.





Деревянная статуя

(770-880 годы)

Помните, я писала выше, что отдельных статуй Христа не будет до зрелого Средневековья? Это в массе, а вот отдельные экземпляры попадаются. По крайней мере, это доказала недавняя экспертиза, радиоуглеродная.

Анализ древесины, из которого сделано "Луккское распятие" (Volto Santo di Lucca) в Соборе св. Мартина (Лукка, Италия), дал четкое окно в сто с лишним лет в течение VIII-IX веков. Удивительное дело, на сей раз оно совпадает с легендами, согласно которым распятие чудесным образом прибыло в Лукку в 782 году.

Высота этой статуи 2,4 метра.

До этого титул самой древней датированной статуи (тоже распятия) удерживал "Крест Герона" (Gero-Kreuz) , созданный 965–970 годы и находящийся в Кельнском соборе. Правда, с оговоркой "к северу от Альп". Кто был "к югу", я не нашла, очевидно, Луккское, но, может, еще какие-то итальянские есть?

Это тоже деревянная статуя, ее высота 187 см.

Кто является древнейшей каменной статуей Христа в постантичную эпоху, мне найти не удалось.

Искать надо, наверно, во Франции. И то, мне кажется, это все будут рельефы сначала, и четкого момента перехода не отфиксировали ученые.

Нерукотворный образ

(1260-1390 годы)

Не знаю, куда отнести подобное. Пусть будет "смешанная техника, коллаж, аппликация, батик".

Единственным относительно датированым является одна, пусть она и идет в "древнейшие" — Туринская плащаница.

Опять-таки радиоуглеродный анализ показал, что она была изготовлена между 1260-1390 годами.

Уфф, кажется, никаких техник не забыла. Или забыла?

Полезная статья в Британской энциклопедии про иконографию Христа;

статья про раннехристианское искусство;

The Christian Reception of Sculpture in Late Antiquity