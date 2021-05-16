Протест сошел с рельсов

Десятки сотрудников московского метро лишились работы после акций в поддержку Навального.

В пятницу стало известно, что в московском метро происходят массовые увольнения. По данным заместителя председателя независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василия Шелякова, работы лишились уже больше сорока человек (телеканал «Дождь» смог подтвердить 33 случая). На странице профсоюза в «ВКонтакте» указано, что сейчас из-за «фиктивных» прогулов и других нарушений из метро пришлось уйти более 150 сотрудникам. Корреспондентка «Новой газеты» поговорила с уволенными сотрудниками и разобралась, почему их лишили работы. Вполне вероятно, виной тому несогласованные митинги, а также регистрация на сайте «Свободу Навальному!».

Среди уволенных сотрудников оказался машинист эскалаторной станции на Люблинско-Дмитровской линии Евгений Жданович. По словам Ждановича, утром 23 апреля его попросили прийти в отдел кадров в депо на «Красносельской». В кадрах ему без объяснения дали подписать бумаги, а также забрали удостоверение. Мужчине происходящее не показалось особо странным: ходили слухи, что его должны были перевести работать на другую линию, а в удостоверении была указана старая должность, которую необходимо было исправить. Однако, когда Жданович начал подписывать документы, он понял, что перед ним приказ о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Машинист попросил разобраться в ситуации, но на это ему принесли трудовую книжку и сказали «вы свободны».

Евгений Жданович. Фото из личного архива

— Я позвонил начальнику эскалаторной службы «салатной» ветки Алексею Машкову, по его словам, пришли списки сверху на шесть человек с дистанции. Машков сам удивился увольнению, однако потом сказал, что в этом может быть политическая подоплека, и спросил ходил ли я на митинги в поддержку Навального. Я не ходил, но регистрировался на его сайте, — говорит Жданович.

Попросили уйти с работы и некоторых знакомых Ждановича. Как рассказывает машинист, другому уволенному сотруднику начальник службы так и сказал: «Ты на митинги ходил. Тебя там видели, ты кому-то попался. Вот теперь и увольняют».

С аналогичной ситуацией столкнулся инженер-электроник первой дистанции связи Семен Стукалов, в пятницу у него был последний рабочий день после четырех лет работы. Как и Жданович, он был зарегистрирован на сайте «Свободу Навальному!», а также участвовал в акциях. По словам Стукалова, ему тоже предложили уйти по соглашению сторон, однако он отказался.

В результате увольнение произошло по «липовому акту» о прогуле: якобы 11 мая он не был на рабочем месте с 11.00 до 16.00.

— Мои коллеги были готовы подтвердить, что я был на месте, но начальство даже не разбиралось. Я написал объяснительную, и мне сразу дали приказ о расторжении договора, — утверждает Стукалов.

Увольнение гражданин связывает со своей гражданской позицией и собирается судиться с метрополитеном. В суд хочет пойти и Жданович, хоть машинист и понимает, что восстановить справедливость ему может быть сложно: все выглядит так, «будто он принял решение сам».

О возможных увольнениях из ГУП «Московский метрополитен» в четверг сообщал депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов. По его данным, руководство метрополитена предписало уволить до 14 мая всех сотрудников из базы сторонников Навального, а также работников, чьи ближайшие родственники были указаны в базе.

Приказ об увольнении сотрудника московского метро. Предоставлено героями публикации

Речь идет о базе данных электронных почт сайта «Свободу Навальному!», созданного в марте рамках кампании в поддержку политика. Напомним, что перед весенней акцией 21 апреля ФБК (признан в РФ иностранным агентом) решил «переписать» потенциальных участников митинга и не проводить его до того, как на сайте не наберется 500 тысяч человек. В итоге заявленного количества команда политика дожидаться не стала. Планы в ФБК поменялись через два дня после того, как выяснилось, что база сторонников утекла в Сеть.

Как выяснила «Медуза» (вынуждены указать, что издание внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иноагента), к рассылке угроз причастен программист из Самары Михаил Дудин, связанный с администрацией президента.

После утечки зарегистрированным сторонникам начали приходить письма, содержащие их персональные данные и угрозу следующее письмо отправить работодателю.

При этом директор ФБК Иван Жданов тогда заявил, что в базе содержатся исключительно электронные адреса — и самое страшное, что могут сделать злоумышленники, — начать спамить. Но без последствий не обошлось: уже в конце апреля из «Мосгортранса» уволили инженера-технолога Яну Холодову, чьи личные данные присутствовали в базе зарегистрировавшихся. Впоследствии увольнение удалось оспорить.

Как рассказывает заместитель председателя профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василий Шеляков, требование уйти с работы считают политически мотивированным почти все сотрудники: «сколько людей сегодня интервью давали — все предполагают, что это связано с регистрацией на сайте в защиту Навального». По его словам, увольнения происходят по одной схеме: людей вызывает начальство, говорит, что метрополитен больше в их услугах не нуждается, и дает им на выбор два предложения — «хорошее и плохое».

— Когда сотрудники приходят, перед ними лежат два приказа о расторжении трудового договора. Они одинаковые, но условия расторжения разные: или по соглашению сторон, или по статье о прогуле (подпункт «а» пункта 6 первой части 81-й статьи ТК), — объясняет Шеляков.

При этом некоторые опрошенные «Новой» сотрудники заявили, что объяснить свое увольнение политической деятельностью не могут. Слесарь-электрик четвертого разряда Рамиль Мамедов, работавший в эскалаторной службе, лишился работы 6 мая из-за того, что он якобы «не справляется со своими обязанностями». Во время встречи начальник эскалаторной службы Евгений Савкин предложил (запись разговора Мамедов предоставил редакции) уйти по соглашению сторон, потому что гражданин «больше не нужен предприятию». После того как слесарь отказался уходить «по соглашению сторон», человек на записи, которого Мамедов называет Савкиным, заявил, что работник будет уволен по статье. В итоге Мамедов ушел из ГУП «Московский метрополитен» по собственному желанию.

Фото: РИА Новости

— Прямо мне никто не говорил, но ходили слухи, что я был на митинге или зарегистрировался на сайте Навального. Но когда были [зимние] митинги я работал в ночь, с семи вечера до восьми утра следующего дня, у меня не было ни больничного, ни прогула. Я живу в области, мне до Москвы добираться два часа.

Мне делать нечего — опять ехать в Москву и идти на какой-то митинг? — возмущается Мамедов.

По словам мужчины, на сайте он тоже не регистрировался.

Как подтверждает Шеляков, подход к увольнениям пока не очень понятный, возможно, попросили уйти с работы не только людей, которые регистрировались на сайте Навального, но и раньше — на сайте «Умного голосования». В любом случае профсоюз будет бороться.

— Это называется массовое уничтожение. Если столько людей увольнять, метро встанет и начнет ломаться. Кто будет работать вместо них? — возмущается Шеляков. — Мы будем подавать иск о незаконном увольнении. Увольняют даже людей на больничном, а это уже совсем беспредел.

Помочь лишившимся работы решили и в команде Навального. Сторонники политика назвали происходящее дискриминацией (статья 136 УК) с использованием служебного положения. Команда готова проконсультировать потерпевших, помочь подготовить иск против работодателя. Как рассказывает юрист «Правозащиты «Открытки» Алена Борисова, защищавшая Яну Холодову, оспорить незаконное увольнение в суде вполне реально. По словам юриста, в таких ситуациях важно не заполнять заявление по собственному желанию или по соглашению сторон, поскольку суд расценивает эти заявления как выражение собственной воли сотрудника. При этом увольнение по соглашению сторон может быть удобным для работодателя — сотрудника можно уволить сегодняшним днем и быстро отчитаться перед начальством, что от человека избавились.

— Я не осуждаю сотрудников, которые выбирают на все это согласиться, потому что оспаривать [незаконное увольнение] себе дороже: нужно потратить нервы и ресурсы на суд или трудовую инспекцию. Но в суде такие дела готовы рассматривать, поэтому, когда работодатель сообщает, что собирается уволить сотрудника по выдуманному поводу, можно подготовиться и собрать доказательную базу. Кроме того, зачастую работодатели нарушают процедуру увольнения, к примеру, делают ошибки в оформлении акта о нарушении трудового законодательства на рабочем месте и прочее, — объясняет Борисова.

«Новая газета» обратилась за комментарием в ГУП «Московский метрополитен», однако к моменту публикации материала пресс-служба не предоставила ответ.

Дарья Козлова

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