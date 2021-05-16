 

Renault начала продажи в РФ обновленного кроссовера Arkana 2021 года

16.05.2021, 10:52, Новости дня
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Компания Renault объявила о выходе в РФ нового кроссовера Renault Arkana 2021 модельного года.

Данный экземпляр доступен у местных дилеров в пяти комплектациях, включая спецверсию Pulse. Автомобиль отличается современной внешностью и расширенным набором опций. Кроме того, в топовом исполнении применили кожаные кресла с перфорацией, а также стильную прострочку на боковых панелях. Новый кроссовер Renault Arkana 2021 получил черный оттенок кузова, а также увеличенные 17-дюймовые диски.

Под капотом установили 1.3-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с., а также вариатор. Автомобиль можно приобрести с передним или полным приводом. Кроме того, данная модель обладает создана на проверенной платформе CMF-B.  



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