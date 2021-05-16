Почему в России после ухода человека из жизни в доме закрывают зеркала (и как церковь относится к этому обычаю)

Традиции и суеверия испокон веков играли важную роль в жизни людей. Многие обычаи актуальны и по сей день. Древние традиции вынуждают мирян в определенных ситуациях совершать некие действия автоматически, не задумываясь об их смысле. Несоблюдение примет, связанных с похоронами, приводит к непониманию и осуждению со стороны окружающих и даже социальной изоляции близких покойного. Стоит ли закрывать зеркала после смерти? Как к этому обычаю относится православное духовенство?

С чем связано суеверие?

На Руси считалось, что зеркала являются порталами в потусторонний мир. После смерти их закрывали по следующим причинам:

Отделяясь от тела, дух умершего может ощутить страх, увидев собственное отражение.Душа теряется в зеркале и остается там, как в ловушке. В этом случае энергия умершего всегда будет присутствовать в доме.Если живые увидят отражение усопшего, он заберет близких в потусторонний мир.Злые силы могут похитить душу покойного через зеркало.Энергетика умершего вредит живым.Люди, потерявшие родственника, чувствуют себя подавленными. Под влиянием стресса они могут увидеть устрашающие образы в зеркале и испугаться.Защитником от негативной энергии является нательный крест. Если предмет отразится в зеркале после того, как в семье кто-то умер, он окажет отрицательное воздействие на своего владельца. Поэтому изображение Христа тщательно прячут под одеждой. И завешивают зеркала после смерти.

Отношение священнослужителей к древнему обычаю

Мнение церкви по поводу этой традиции скорее отрицательное.

Представители православного духовенства считают приметы необоснованными, бессмысленными. И говорят, что на них не надо обращать внимания. Лучше потратить энергию на молитвы за душу покойного.

Однако у священников есть свое объяснение традиции закрывать отражающие поверхности после смерти. Зеркала – предметы, которые подталкивают людей к уходу за собой, гордыне. Во время траура, когда определяется дальнейшая судьба души усопшего, стоит уделять как можно больше времени молитвам за ушедшего родственника. Заниматься уходом за собой в этот период неуместно. Кроме того, после потери близкого человека его родные выглядят измученными и печальными. Глядя на свое отражение, они скорбят еще сильнее.

Каждый решает сам

Священники не одобряют примет и суеверий, но не считают, что соблюдение данного ритуала следует запретить. Поэтому некоторые люди закрывают после смерти близких зеркала. В течение какого периода отражающие поверхности должны оставаться занавешенными? Православное духовенство не дает четкого ответа на этот вопрос. Но священники утверждают, что на протяжении 40 дней душа усопшего пребывает на земле. И в течение этого периода занавешенные зеркала открывать не следует. Некоторые люди убирают ткани с отражающих поверхностей уже на 9-й день после смерти. Это не имеет значения.

Священнослужители призывают верующих меньше задумываться о соблюдении традиций. Ведь приметы имеют нечто общее с языческими обрядами и магией.

После смерти родственника надо уделить особое внимание молитвам за этого человека, совершать добрые дела (раздавать милостыню, кормить нищих). Только такие поступки имеют значение для усопшего и могут помочь его душе.