На первом месте безопасность. Каким правилам научить ребёнка

К сожалению, в последнее время участились нападения на школе. Последним из них стала стрельба в Казани, из-за которой погибло девять человек. А ведь некоторых, а может и всех, смертей можно было бы избежать, если бы жертвы произошедшего знали о некоторых правилах безопасности.

Предупреждение нападения

Чаще всего нападающий не принимает решение о совершении преступления с бухты-барахты. Он к нему готовится, созревает для решающего шага морально, и тут очень важно сделать все, чтобы предупредить это нападение или свести его последствия к минимуму:

Хорошенько подумайте, прежде чем избивать кого-то или участвовать в его травле, ибо как бы ни была слаба и беззащитна жертва, ее терпение может лопнуть, что потом может привести к печальным последствиям.Сходите на курсы самообороны, чтобы затем защитить себя и других в случае нападения. Причем, достаточно будет даже пары-тройки занятий.Если вы заметили, что кто-то из подростков слишком часто начинает говорить о самоубийстве либо массовом убийстве, то нужно постараться сгладить конфликт с ним, говорить с ребенком спокойно и донести это до ведома психолога и родителей, чтобы они смогли как-то предотвратить трагедию общими усилиями.

Действие учителя в отношении других учеников при нападении

В Казани, спасаясь от стрелка, двое детей погибли, выпрыгнув из окна. Это произошло из-за того, что ученики паниковали и не знали, что делать. И вот как раз для того, чтобы этого не было, и нужны учителя. А они обязаны сделать все, чтобы ученики следовали их указанию беспрекословно, так что лучше заранее завоевать авторитет среди школьников.

И как только нападение случится, учитель должен закрыть дверь в класс изнутри, забаррикадировать ее партами и стульями, а детей отправить вглубь помещения. При этом нужно постоянно разговаривать с учениками, успокаивать их, делать все, чтобы дети перестали паниковать и успокоились. Но это нужно делать, если нападение совершается в школе, но в каком-то другом классе. Если же нападение совершено в вашем классе, то тут важнее всего не спорить с нападающим, не смотреть ему в глаза и делать все, что он скажет. Ведь сейчас любое неловкое движение может привести к усилению агрессии нападающего. Так что с ним как раз свой авторитет показывать не стоит, чтобы это не привело к трагедии.

Что делать по отношению к нападающему

Если на школу напали, очень важно сразу же мобилизовать свою силу воли, взять себя в руки и постараться следовать правилам техники безопасности:

Следует постараться стать “невидимым” и не привлекать к себе ни малейшего внимания, забыв на время, что перед вами друг или знакомый, ведь нападающий сейчас безумен, и любая попытка заговорить с ним или воззвать к его разуму может закончиться печально.Двигаться нужно плавно, стараясь опуститься как можно ниже, уйти с открытой местности, спрятаться под парту или лечь на пол, а вот резких и внезапных движений следует избегать.Постарайтесь оценить обстановку и, если увидите, что выход рядом, постарайтесь подползти к нему, но только тогда, когда преступник повернется к вам спиной. Если же выход далеко, постарайтесь сидеть неподвижно.Если уже есть несколько жертв, и вы можете стать следующей, можно попытаться убежать от противника. Причем, если нападающий правша, то бежать нужно влево, а если левша, то вправо.Если преступник решил сжечь помещение, то нужно обязательно закрыть лицо любой тканью, пусть даже своей одеждой, и дышать только через нее.

В целом же, главное – не замалчивать такие истории, обсуждать их, чтобы в случае нападения дети и учителя были все-таки хотя бы немного морально подготовлены к тому, что может произойти, и знали, что делать ради защиты самих себя и дорогих людей.