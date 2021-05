ХАМАС снова обстрелял Израиль, атаке подвергся Тель-Авив

Армия обороны Израиля в Twitter проинформировала о “шквале ракет”, выпущенных из сектора Газа по центральной и южной части Израиля, а позже – показала, как система “Железный купол” отражает атаки.

After threatening to fire rockets at Tel Aviv, Hamas has fired a heavy barrage of rockets from Gaza into central & southern Israel.

Men, women, children, and the elderly are currently in shelters, protecting themselves from rockets aimed at them. pic.twitter.com/d2XFFrI54m

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Take a look at our Iron Dome in action.

Hamas fired a barrage of rockets into central & southern Israel tonight. With our Iron Dome Aerial Defense System operators in action, these systems help keep Israel’s skies safe. pic.twitter.com/eC79myd2JT

— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

По данным израильских военных, с начала обострения – с 10 мая – по Израилю было выпущено около 2,5 тыс. ракет, из них за последнюю ночь – более 130 ракет, пишет The Times of Israel.

О пострадавших и погибших в результате ночного обстрела в Израиле не сообщалось, но около 10 человек пострадали, когда бежали в бомбоубежища, отмечает The Jerusalem Post.

В ХАМАС заявили, что ночная атака на Израиль – ответ на обстрел башни “Аль-Джалаа” в Газе. В здании располагались офисы ряда мировых СМИ, в частности Associated Press, Al Arabiya и Al Jazeera. Его 15 мая разрушили израильские военные. Они за час предупредили об атаке, дав возможность его покинуть всем находившимся в здании.

Сегодня утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 15 мая военные нанесли удар по ” важной базе военной разведки ХАМАС в башне “Аль-Джала”.

“В базе собиралась информация об атаках на Израиль, производилось оружие и размещалось оборудование, которое должно было помешать операциям ЦАХАЛ. Мы предупредили мирных жителей в здании о нанесении удара и дали им достаточно времени для эвакуации. ХАМАС и Исламский джихад использовали это время, чтобы вынести предметы из здания. Мы были готовы заплатить эту цену, чтобы не причинять вреда гражданскому населению”, – заявили военные и подчеркнули, что “продолжат действовать, чтобы защитить народ Израиля”.

ХАМАС предпочитает прятаться среди мирных жителей, когда он совершает нападения на Израиль.

Этот выбор не дает террористам ХАМАС защиту от ударов ЦАХАЛ.

Мы продолжим действовать, чтобы защитить народ Израиля.

(3/3)

— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 16, 2021

Контекст:

По информации The Times of Israel на утро 14 мая, по Израилю было выпущено около 2 тыс. ракет, погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище). В ночь на 15 мая израильская армия зафиксировала запуск еще 200 ракет.

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным местных властей на 14 мая, в секторе Газа погибло 115 человек, около 600 получили ранения.

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп и в некоторых случаях жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—