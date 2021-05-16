 

“Что-то я переборщила, оттенок не тот”. Могилевская показала себя с зеленым цветом волос

16.05.2021, 10:42, Новости дня
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“Ребят, что-то я не то по-моему переборщила с пигментом. Какой-то оттенок вроде бы не тот. Как вам? Или нормально? Оставляем?”, – спрашивает певица.

На видео ее волосы зеленого цвета.

“Сегодня конечно не 1 апреля, но… Ставь +, если нравится. Ставь -, если не нравится”, – подписала видео Могилевская.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

В комментариях подписчики певицы ставили как плюсы, так и минусы.

“Огогоши. Не знаю че ставить: + или – . Необычно с таким цветом волос – это факт”, – отметила goncharenko_elena.

“Оставляем. Лучше, чем блонд”, – считает natkazakharchuk.

Некоторые поклонники Могилевской считают, что это парик и были довольны шуткой. Певица этого не отрицает в комментариях.

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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