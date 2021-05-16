 

В Чернигове во время выезда на вызов полицейский выстрелил в мужчину, который напал с ножами. От ранения тот умер

16.05.2021, 10:42, Новости дня
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“14 мая в Чернигове во время выезда по вызову по факту домашнего насилия работники полиции применили табельное огнестрельное оружие 44-летнего жителя города, который скончался от полученных ранений”, – сообщили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

В прокуратуре добавили, что продолжаются “первоочередные следственные (розыскные) действия”.

Как сообщил изданию ЧЕline спикер патрульной полиции области Виталий Копыстко, соседи услышали крики женщины о помощи и что ее сожитель угрожал ей физической расправой.

“Поскольку была угроза жизни человека, полицейские приняли решение проникнуть в квартиру. Подручными средствами открыли двери и увидели мужчину, который в обеих руках держал ножи”, – сказал он.

Копыстко заявил, что мужчина был агресивен, не реагировал на призывы правоохранителей выбросить ножи, а затем внезапно пошел с ножами на правоохранителей.

“В соответствии с законом Украины “О Национальной полиции”, патрульные применили огнестрельное оружие и ранили мужчину”, – рассказал он

Правоохранители вызвали “скорую” и до ее приезда оказали раненому первую помощь, но медики не смогли его реанимировать, сказал спикер.

В патрульной полиции инициировали служебную проверку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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