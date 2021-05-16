В Харькове подорвали 100-летний элеватор. Видео

Плановый подрыв провели в 10.00, перед этим была перекрыта улица Евгения Котляра. Высота башни, которую подорвали – около 60 метров. Она упала от одного взрыва.

Видео обнародовало Общественное и Telegram-канал “ХС | Харьков”.

ВИДЕОВидео: Суспільне Харків / YouTube

Элеватор не работает с середины 90-х. Административное здание подорвали в октябре 2020 года. Еще одно здание, расположенное за башней, планируют снесnи через месяц.

На месте элеваторного комплекса будут строить жилкомплекс.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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