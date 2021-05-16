 

В Харькове подорвали 100-летний элеватор. Видео

16.05.2021, 10:42, Новости дня
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Плановый подрыв провели в 10.00, перед этим была перекрыта улица Евгения Котляра. Высота башни, которую подорвали – около 60 метров. Она упала от одного взрыва. 

Видео обнародовало Общественное и Telegram-канал “ХС | Харьков”.

ВИДЕОВидео: Суспільне Харків / YouTube

Элеватор не работает с середины 90-х.  Административное здание подорвали в октябре 2020 года. Еще одно здание, расположенное за башней, планируют снесnи через месяц. 

На месте элеваторного комплекса будут строить жилкомплекс. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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