В Харькове подорвали 100-летний элеватор. Видео
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Плановый подрыв провели в 10.00, перед этим была перекрыта улица Евгения Котляра. Высота башни, которую подорвали – около 60 метров. Она упала от одного взрыва.
Видео обнародовало Общественное и Telegram-канал “ХС | Харьков”.
ВИДЕОВидео: Суспільне Харків / YouTube
Элеватор не работает с середины 90-х. Административное здание подорвали в октябре 2020 года. Еще одно здание, расположенное за башней, планируют снесnи через месяц.
На месте элеваторного комплекса будут строить жилкомплекс.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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