 

Мнение: Категорический отказ

16.05.2021, 10:32, Разное
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20% россиян готовы привиться от коронавируса, если это будет необходимо для выезда за границу. Таковы данные исследования, проведенного сервисом SuperJob. Около 18% опрошенных собираются поставить прививку в любом случае, 42% не готовы вакцинироваться ни при каких условиях, 20% затрудняются с ответом.

42 процента категорически не согласных ставить на себе сомнительные ветеринарные эксперименты — это практически крах заявленного Путиным показателя в 70 процентов взрослого населения, подлежащего вакцинации. Что снова и снова подчеркивает лишь одно — любой террор рано или поздно наталкивается на сопротивление. В данном случае это пассивное сопротивление, то есть, отказ от навязываемых процедур. И даже неважно, насколько обосновано это сопротивление, важно то, что принуждением и насилием добиться требуемого результата невозможно.

Безусловно, власть не потерпит такого явного отказа и неповиновения. Поэтому террор будет либо усилен, либо продолжен. Но результат будет ровно тот же: люди совершенно не понимают, почему они обязаны добровольно и с полным непониманием последствий принимать внутрь неизвестную субстанцию. А заклинания, что она, субстанция, полезна и безвредна, мало кого убеждают — слишком много и часто власть лжет по любому поводу, чтобы принимать ее слова на веру. Даже наоборот — существует стойкое внутреннее убеждение, что как раз то, что власть так усиленно рекламирует, и есть большее зло и риск, чем сама угроза.

Стоит отметить, что бессознательное сопротивление людей с рациональной точки зрения вполне оправдано. Здоровье нации обеспечивается не разовыми кампаниями по введению лекарственных препаратов, а работающей системой здравоохранения и социальной системой, которые комплексно оздоравливают население в течение всей жизни, делая ее максимально здоровой и продуктивной. Но по понятным причинам это в нынешней России невозможно — во-первых, власть слишком тупа для столь сложного понимания проблем, а во-вторых, если есть, что украсть — то она в обязательном порядке разворует и уничтожит. Систему здравоохранения и социальную систему в том числе. Взамен предлагается волшебная пилюля или прививка, которая якобы решит все проблемы.

Не решит. Поэтому и сопротивление.

Источник: Эль Мюрид



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