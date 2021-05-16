В Сети показали рендеры Volkswagen Touareg 2021 в кузове купе-кроссовера

Рендеры обновленной модели Volkswagen Touareg 2021 продемонстрировали в кузове кросс-купе.

В частности, автомобиль обладает привлекательной внешностью, тогда как аналогичные версии предложены у ближайших конкурентов BMW X3, Audi Q5 и Mercedes GLE. В свою очередь, кроссовер имеет спортивный дизайн, выраженный в форме капота, бамперах, а также светодиодных фарах. Кроме того, модель имеет ниспадающую линию крыши, что существенно отличает кроссовер от предшествующих версий.

В свою очередь, на задней части применили компактный спойлер, завершающий спортивный дизайн автомобиля. Остальные достоинства Volkswagen Touareg 2021 на данный момент засекречены и пока не объявлены немецкими разработчиками.