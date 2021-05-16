 

В РФ выставили на продажу редкий автомобиль BMW 321

16.05.2021, 9:56, Новости дня
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В Сети появилось объявление о продаже редкой модели BMW 321, которая выпущена в 1937 году.

Данный экземпляр изначально прошел полноценный этап реставрации перед выпуском в продажу. Кузов имеет комбинированный оттенок из двух цветов, тогда как в салоне применили кожаные кресла. Под капотом редкой модели BMW 321 установлен 2-литровый двигатель с мощностью 46 л.с. Также о модели известно, что она обладает задним приводом и имеет механическую трансмиссию.

За 80 лет с момента выхода с завода общий пробег транспортного средства составит порядка 60 тысяч километров. Всего BMW 321 имел два владельца. Известно, что нынешний хозяин редкого автомобиля установил за модель ценник в размере 5,5 миллиона рублей.



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