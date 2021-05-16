Верещук: Несмотря на произошедшие взрывы на военных складах, несмотря на указ президента, работы на двух арсеналах не ведутся. В воюющей стране

Жизнь ничему нас не учит?

Мы все помним о взрывах на складах боеприпасов 2014–2018 гг.: Балаклея, Ичня, Козелец и другие. Это были не только многомиллиардные потери, а и удар по нашей обороноспособности. Следствие не завершено. Версий несколько: вражеская диверсия, халатность, попытка скрыть предыдущие недостачи.

В 2018-м была начата специальная строительная программы по укреплению арсеналов для обеспечения их живучести и взрывопожаробезопасности. Сначала речь шла о трех арсеналах. Уже потрачено более одного миллиарда гривен.

В ноябре 2019-го президент Зеленский подписал указ по улучшению условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах.

На комитете по нацбезопасности, обороне и разведке заслушали главного инспектора Минобороны. Среди прочего, узнали, что на двух арсеналах работы не ведутся из-за проблем с подрядчиками: какие-то суды, задолженности, уголовные дела и так далее. Одним словом, проблемы несоразмерны и несопоставимы с вопросами национальной безопасности и обороноспособности воюющей страны.

Еще раз: несмотря на произошедшие взрывы на военных складах, несмотря на указ президента, работы на двух арсеналах не ведутся. В воюющей стране.

Комитет обязательно сделает все надлежащие формальные шаги по этому поводу. Но, для экономии времени, обращаюсь к руководству Минобороны: сделайте что-то с этим, запустите работы по укреплению арсеналов.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

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