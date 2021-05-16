В Запорожской области пьяный водитель врезался в микроавтобус. Один человек погиб, шесть ранены

Авария произошла в Бердянском районе неподалеку села Осипенко. В полицию поступило сообщение, что перевернулся микроавтобус Mercedes Vito.

“Водитель автомобиля “Лада Калина” 1990 года рождения не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным авто Mercedes Vito. В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Одна женщина погибла, шесть пассажиров получили травмы. Водитель и еще два пассажира легкового авто не пострадали”, – сообщили в полиции.

Экспертиза подтвердила, что водитель “Лады” был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до 10 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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