 

“Чуть не попали в перестрелку”. Собчак рассказала о приключении в Мексике

16.05.2021, 9:46, Новости дня
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“Какая поездка без приключений? Вот вчера, например, чуть не попали в перестрелку – паника, полиция, машины не пускают. Хорошо, что свидетелями не загребли, и то спасибо. Картель застрелил какого-то бывшего агента в минуте от нашего отеля. Жизнь бурлит”, – написала она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“Вы только представьте: Собчак – свидетель. Здравствуйте у нас сегодня огнестрел, убит. Свидетели есть? Да, Ксения Собчак”, – написала в комментариях t_borisovna.

В тот же день Собчак обнародовала подборку снимков и ролик, снятые в мексиканском городе Тулуме, и написала, что влюбилась в это место.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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