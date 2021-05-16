 

Одна область в Украине находится в “оранжевой” зоне – Минздрав

16.05.2021, 9:46, Новости дня
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В регионе второй день подряд превышен коэффициент выявленных случаев инфекции в 20% и больше от проведенных тестов (20,7%). 

Инфографика: moz.gov.ua

Все остальные области находятся в “желтой” зоне.

Контекст:

Черкасская область вернулась в “оранжевую” зону 15 мая.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 8 мая в Украине не осталось ни одного региона в “красной” зоне. В этот день из “красной” зоны вышла Сумская область. Адаптивный карантин в Украине 10 мая продлили до августа.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции по состоянию на 15 мая в Украине подтвердили 2,15 млн случаев коронавируса, умерло 47,9 тыс. человек, выздоровело 1,8 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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