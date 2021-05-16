МИД ФРГ признал право Израиля на самозащиту от ракет ХАМАС

Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маасзаявил изданию Bild am Sonntag.

По его словам, теперь нужно остановить «ракетный террор», положить конец насилию и вернуться к переговорам о конкретных шагах, направленных на построение доверия между Израилем и Палестиной, и поиск решения на основе сосуществования двух государств, передает РИА «Новости».

Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов.

Днем ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».