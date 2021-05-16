Сотрудники ГИБДД начали ловить нарушителей с помощью мобильного приложения
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Автоинспекторы начали ловить нарушителей ПДД с помощью специального мобильного приложения, сообщила пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Как сообщается на сайте ведомства, приложение позволяет быстро получать уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированной в ГИБДД машиной. После этого автомобилиста останавливают, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции.
В ведомстве подчеркнули, что в Екатеринбурге благодаря нововведению уже удалось задержать нескольких нарушителей.
В ГИБДД порекомендовали водителям не пытаться обмануть дорожных полицейских, потому что в противном случае им грозят еще большие штрафы.
Ранее полицейские в Екатеринбурге поймали ученика восьмого класса, который ездил в школу на разбитых жигулях без бампера и передних крыльев.
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