Сотрудники ГИБДД начали ловить нарушителей с помощью мобильного приложения

Автоинспекторы начали ловить нарушителей ПДД с помощью специального мобильного приложения, сообщила пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Как сообщается на сайте ведомства, приложение позволяет быстро получать уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированной в ГИБДД машиной. После этого автомобилиста останавливают, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что в Екатеринбурге благодаря нововведению уже удалось задержать нескольких нарушителей.

В ГИБДД порекомендовали водителям не пытаться обмануть дорожных полицейских, потому что в противном случае им грозят еще большие штрафы.

Ранее полицейские в Екатеринбурге поймали ученика восьмого класса, который ездил в школу на разбитых жигулях без бампера и передних крыльев.